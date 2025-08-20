Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:32

Вице-премьер Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования

Дмитрий Чернышенко. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Дмитрий Чернышенко. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

В минувший вторник, 19 августа, в Национальном центре «Россия» открылся Всероссийский педагогический съезд, собравший около 1200 учителей, представителей Российской академии образования и РАН, парламентариев, членов Правительства и общественных деятелей. Перед участниками форума выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он заявил, что российское образование входит в мировой топ-10. По словам зампреда Правительства РФ, высокого результата нашей стране удалось добиться по двум причинам: сохранение советских традиций и системная работа последних десятилетий.

«Это результат сохранения традиций советской научной школы и педагогики и решений, реализованных по поручению президента Владимира Путина Правительством совместно с регионами за последнюю четверть века», — цитирует Чернышенко РИА «ФедералПресс».

Глава Минпросвещения выступил против нейросетей, которые решают задачи за школьников
Глава Минпросвещения выступил против нейросетей, которые решают задачи за школьников

Напомним, Всероссийский педагогический съезд впервые в нынешнем столетии объединил в Москве представителей образовательного сообщества со всей страны. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, выступая на мероприятии, назвал его историческим, отметив, что оно возрождает традицию крупных педагогических форумов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дмитрий Чернышенко
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar