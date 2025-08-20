Вице-премьер Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования

В минувший вторник, 19 августа, в Национальном центре «Россия» открылся Всероссийский педагогический съезд, собравший около 1200 учителей, представителей Российской академии образования и РАН, парламентариев, членов Правительства и общественных деятелей. Перед участниками форума выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он заявил, что российское образование входит в мировой топ-10. По словам зампреда Правительства РФ, высокого результата нашей стране удалось добиться по двум причинам: сохранение советских традиций и системная работа последних десятилетий.

«Это результат сохранения традиций советской научной школы и педагогики и решений, реализованных по поручению президента Владимира Путина Правительством совместно с регионами за последнюю четверть века», — цитирует Чернышенко РИА «ФедералПресс».