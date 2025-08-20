Оптимальный выбор: В Армии Казахстана появилась «Распределяющая шляпа» для призывников

В ВС Казахстана действует система «Смарт-военкомат», которая определяет оптимальный род войск для службы на основании данных призывников. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Минобороны республики.

В материале сказано, что уже реализуются три ключевых проекта: AI-агент «Армия KZ», система «Смарт-военкомат», определяющая оптимальные рода войск для призывников на основе их данных, и программа «Бес қару», анализирующая боевую подготовку для улучшения навыков каждого военнослужащего.

Кроме того в военном ведомстве анонсировали создание специализированного подразделения для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в военной сфере. Основными задачами новой структуры станут разработка ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизация процессов управления, моделирование оперативных сценариев и повышение скорости принятия решений в условиях современной военной обстановки. В министерстве объявили набор кандидатов как из числа военнослужащих, так и среди гражданских специалистов в области искусственного интеллекта.