20 августа, 14:06

Оптимальный выбор: В Армии Казахстана появилась «Распределяющая шляпа» для призывников

Zakon.kz: Выбирать род войск для новобранцев в Казахстане будет ИИ

Обложка © GigaChat

В ВС Казахстана действует система «Смарт-военкомат», которая определяет оптимальный род войск для службы на основании данных призывников. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Минобороны республики.

В материале сказано, что уже реализуются три ключевых проекта: AI-агент «Армия KZ», система «Смарт-военкомат», определяющая оптимальные рода войск для призывников на основе их данных, и программа «Бес қару», анализирующая боевую подготовку для улучшения навыков каждого военнослужащего.

Кроме того в военном ведомстве анонсировали создание специализированного подразделения для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в военной сфере. Основными задачами новой структуры станут разработка ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизация процессов управления, моделирование оперативных сценариев и повышение скорости принятия решений в условиях современной военной обстановки. В министерстве объявили набор кандидатов как из числа военнослужащих, так и среди гражданских специалистов в области искусственного интеллекта.

Казахстанские ВС всё активнее внедряют собственные разработки. На днях стало известно, что армия республики перешла на использование национального мессенджера Aitu, чтобы обеспечить повышенную безопасность данных.

Юрий Лысенко
