«Разница колоссальная»: В России хотят ограничить зарплаты руководителей
Депутаты предложили ограничить зарплаты руководителей относительно подчинённых
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89
Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев инициировали законопроект, устанавливающий лимит на разницу в оплате труда между начальниками и сотрудниками в организациях, финансируемых из бюджета. По словам парламентариев, разрыв между зарплатой руководителя и его подчинённых должен существовать, но не превышать пятикратный размер.
«Мы видим, что в некоторых организациях разница в зарплатах просто колоссальная. Это несправедливо», — уточнил Миронов в беседе с 360.ru.
Авторы законопроекта утверждают, что его реализация не повлечёт за собой увеличение бюджетных расходов. Напротив, он позволит добиться экономии средств.
А ранее Life.ru писал, что с 1 октября оклады некоторых категорий бюджетников повысятся на 7,6%. Повышение также коснётся гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и других структурах, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.