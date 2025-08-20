«Разница колоссальная»: В России хотят ограничить зарплаты руководителей

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев инициировали законопроект, устанавливающий лимит на разницу в оплате труда между начальниками и сотрудниками в организациях, финансируемых из бюджета. По словам парламентариев, разрыв между зарплатой руководителя и его подчинённых должен существовать, но не превышать пятикратный размер.

«Мы видим, что в некоторых организациях разница в зарплатах просто колоссальная. Это несправедливо», — уточнил Миронов в беседе с 360.ru.

Авторы законопроекта утверждают, что его реализация не повлечёт за собой увеличение бюджетных расходов. Напротив, он позволит добиться экономии средств.