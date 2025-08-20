Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:47

«Разница колоссальная»: В России хотят ограничить зарплаты руководителей

Депутаты предложили ограничить зарплаты руководителей относительно подчинённых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев инициировали законопроект, устанавливающий лимит на разницу в оплате труда между начальниками и сотрудниками в организациях, финансируемых из бюджета. По словам парламентариев, разрыв между зарплатой руководителя и его подчинённых должен существовать, но не превышать пятикратный размер.

«Мы видим, что в некоторых организациях разница в зарплатах просто колоссальная. Это несправедливо», — уточнил Миронов в беседе с 360.ru.

Авторы законопроекта утверждают, что его реализация не повлечёт за собой увеличение бюджетных расходов. Напротив, он позволит добиться экономии средств.

Чернышенко рассказал, как в новом учебном году изменят систему оплаты труда педагогов
Чернышенко рассказал, как в новом учебном году изменят систему оплаты труда педагогов

А ранее Life.ru писал, что с 1 октября оклады некоторых категорий бюджетников повысятся на 7,6%. Повышение также коснётся гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и других структурах, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar