В Татарстане юристам-выпускникам МВД выплатят пособие в размере 1 млн рублей

Выпускникам юридических факультетов, поступающим на службу в органы предварительного следствия МВД по Республике Татарстан, будет выплачиваться единовременное пособие. Сумма подобного бонуса будет равна 1 миллиону рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Распоряжением кабинета министров Республики Татарстан <…> всем поступающим на службу в органы предварительного следствия МВД по Республике Татарстан выпускникам юридических факультетов гражданских вузов установлена единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Указанная сумма будет выплачиваться новым сотрудникам при присвоении первого специального звания. Также кроме единовременной выплаты, сотрудникам МВД гарантируется стабильная заработная плата, право на выход на пенсию после 20 лет службы, оплачиваемый отпуск продолжительностью от 40 дней, бесплатное медицинское обслуживание для сотрудников и членов их семей, а также компенсация расходов на переезд при переводе к новому месту службы.

Дополнительные меры материального стимулирования включают ежеквартальные премии, надбавки за совмещение обязанностей в размере до 100% от оклада, денежную компенсацию за работу в выходные и праздничные дни, а также ежемесячную надбавку в размере от 15% до 200% от оклада.