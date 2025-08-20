Журналистку Таратуту* заочно арестовали за неисполнение обязанностей иноагента

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*, работающую на телеканале «Дождь»**. В картотеке сказано, что она не исполняла обязанности иностранного агента.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Таратуты Ю.Л.* по части 2 статьи 330.1 УК РФ» , — сказано на сайте суда.

Напомним, что в апреле 2025 года ведущая Юлия Таратута* была объявлена в розыск, а её карточка возникла в базе данных МВД России. Ещё с января московская прокуратура требовала возбудить против неё уголовное дело из-за нарушений закона об иноагентах.