Журналистку Таратуту* заочно арестовали за неисполнение обязанностей иноагента
Юлия Таратута. Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин
Перовский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*, работающую на телеканале «Дождь»**. В картотеке сказано, что она не исполняла обязанности иностранного агента.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Таратуты Ю.Л.* по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — сказано на сайте суда.
Напомним, что в апреле 2025 года ведущая Юлия Таратута* была объявлена в розыск, а её карточка возникла в базе данных МВД России. Ещё с января московская прокуратура требовала возбудить против неё уголовное дело из-за нарушений закона об иноагентах.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России.
** СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России;