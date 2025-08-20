Центр безопасности МАХ помог задержать мошенника в Ростовской области

Сотрудничество Центра безопасности МАХ с МВД России привело к задержанию подозреваемого в хищении денег у жительницы Курска. Информация, оперативно переданная по запросу полиции, позволила максимально быстро установить личность злоумышленника.

Центр безопасности МАХ оказал содействие в поимке жителя Ростовской области, подозреваемого в случае дистанционного хищения с использованием мессенджера. С помощью переданных данных полиция выяснила, что задержанный исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом.

Похищенные средства так и не попали к мошенникам, поскольку были заблокированы на счёте, и потерпевшая россиянка сможет их вернуть. Специалисты центра, отвечающие за пресечение мошеннических активностей, используют автоматизированные системы и ведут мониторинг обращений круглосуточно.

В июле текущего года работа Центра безопасности позволила заблокировать более десяти тысяч телефонных номеров злоумышленников, которые часто пытались выдать себя за представителей банков или госорганов. Также было удалено свыше тридцати двух тысяч вредоносных документов до того, как они смогли нанести ущерб пользователям, аккаунты, причастные к мошенничеству, блокируются на платформе пожизненно.