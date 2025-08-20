Мессенджер MAX
20 августа, 15:51

На Украине мужчину оштрафовали на 600 рублей за изнасилование жены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

В подконтрольной Киеву Харьковской области мужчину оштрафовали на 340 гривен (660 рублей) за то, что он изнасиловал собственную жену. Об этом сообщается в решении суда.

Суд установил, что 6 августа 2025 года мужчина заставил жену вступить с ним в близость, хотя та была против. Женщина вызвала полицию, которая составила на него протокол.

Обвиняемый не пришёл на суд, поэтому дело рассмотрели без него. Его признали виновным в домашнем насилии. Помимо штрафа, он должен заплатить еще 605 гривен (1175 рублей) судебного сбора.

Ранее Life.ru рассказывал, что бизнесмена осудили за сексуальные домогательства к 15-летней пассажирке во время полёта. Воспользовавшись сном девушки, он прикоснулся к её интимным местам. Из-за шока школьница не смогла противостоять нападавшему. Мужчину задержали сразу после посадки лайнера в Цюрихе, где он полностью признал свою вину.

Александра Мышляева
