На Украине мужчину оштрафовали на 600 рублей за изнасилование жены

В подконтрольной Киеву Харьковской области мужчину оштрафовали на 340 гривен (660 рублей) за то, что он изнасиловал собственную жену. Об этом сообщается в решении суда.

Суд установил, что 6 августа 2025 года мужчина заставил жену вступить с ним в близость, хотя та была против. Женщина вызвала полицию, которая составила на него протокол.

Обвиняемый не пришёл на суд, поэтому дело рассмотрели без него. Его признали виновным в домашнем насилии. Помимо штрафа, он должен заплатить еще 605 гривен (1175 рублей) судебного сбора.