22 литра на килограмм: В Коми раскрыли секрет «самого вкусного масла России»

Секрет «самого вкусного в России» усть-цилемского масла в том, что в его составе содержится исключительно молоко, которого требуется аж 22 литра на один килограмм продукта. Об этом информационному агентству БНК рассказал глава Усти-Цилемского района Николай Канев.

«Кроме того, в нашем масле только молоко. Мы не добавляем красители, усилителей вкуса. Просто — 22 литра качественного молока на килограмм масла», — объяснил он.

Собеседник агентства добавил, среди местных жителей масло невероятно популярно: по его словам, его не намазывают на хлеб, а кладут кусками — такими же толстыми, как и сам ломоть.

При этом Канев отметил, что масло пока не обладает потенциалом для превращения в федеральный бренд Республики Коми. По его словам, нарастить объёмы производства без ущерба для качества уникального продукта в настоящее время не представляется возможным.