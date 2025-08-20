22 литра на килограмм: В Коми раскрыли секрет «самого вкусного масла России»
Глава Усть-Цилемского района Канев назвал местное масло самым вкусным в мире
Обложка © Минсельхоз Коми
Секрет «самого вкусного в России» усть-цилемского масла в том, что в его составе содержится исключительно молоко, которого требуется аж 22 литра на один килограмм продукта. Об этом информационному агентству БНК рассказал глава Усти-Цилемского района Николай Канев.
«Кроме того, в нашем масле только молоко. Мы не добавляем красители, усилителей вкуса. Просто — 22 литра качественного молока на килограмм масла», — объяснил он.
Собеседник агентства добавил, среди местных жителей масло невероятно популярно: по его словам, его не намазывают на хлеб, а кладут кусками — такими же толстыми, как и сам ломоть.
При этом Канев отметил, что масло пока не обладает потенциалом для превращения в федеральный бренд Республики Коми. По его словам, нарастить объёмы производства без ущерба для качества уникального продукта в настоящее время не представляется возможным.
Напомним, что одним из ценителей усть-цилемского масла является президент России Владимир Путин. Во время вчерашней встречи с врио губернатора Коми Ростиславом Гольдштейном российский лидер поинтересовался, не привёз руководитель республики упаковку для него, а Гольдштейн признался, что с собой не захватил, но к следующей встрече непременно подготовится лучше.