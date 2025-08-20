Девушку военного Эрнеста, погибшего в зоне СВО с Гудвиным, объявили в розыск

МВД России объявило в федеральный розыск Кристину Данилову, которая была девушкой российского военнослужащего Сергея Гриста с позывным Эрнест, погибшего во время специальной военной операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

Фото © МВД России

Основанием для розыска является уголовная статья, однако её конкретная квалификация в открытых источниках не уточняется.

Поводом для повышенного внимания к данной истории стало поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова, который в сентябре 2024 года велел разобраться в обстоятельствах гибели двух бойцов с позывными Эрнест и Гудвин. Ранее военкор Юрий Котенок обнародовал в своём телеграм-канале видеообращение, где двое военнослужащих-добровольцев жаловались на ситуацию в их подразделении.

По словам бойцов, они специализировались на сборе разведданных с помощью БПЛА, но впоследствии были переведены в пехоту, что, по их предположению, стало следствием конфликта с непосредственным командиром.