Тошнота и рвота: На популярном у россиян турецком курорте купание признали опасным для здоровья
Yeni Alanya: Загрязнение Средиземного моря в Аланье достигло опасных масштабов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov
В районе турецкого курорта Аланья зафиксировано серьёзное загрязнение Средиземного моря, которое угрожает морской флоре и фауне. Об этом сообщает издание Yeni Alanya со ссылкой на доцента Средиземноморского университета Гюрая Догана.
По словам эксперта, для местных жителей и туристов купание в воде может быть опасным — возможны рвота, тошнота и повышение температуры. Нарушение экологического баланса связано не только с активностью отдыхающих, но и со сбросом в море отходов сельского хозяйства, а также с последствиями климатических изменений, способствующих росту микроорганизмов. Дополнительную угрозу представляют пластиковые отходы, мусор с пляжей и лодок.
«Одних методов экологической инженерии недостаточно. Туризм и сельское хозяйство должны действовать совместно. Если меры не будут приняты сегодня, в следующем году может быть слишком поздно», — подчеркнул Доган.
Экологи призывают к укреплению систем управления отходами, проведению совместных проверок в сфере туризма и аграрного производства, а также к запуску образовательных программ для повышения экологической ответственности жителей провинции Анталья, куда входит Аланья.
Экологические проблемы в Турции носят системный характер. Страна сталкивается с интенсивным загрязнением морей — не только Средиземного, но и Чёрного с Мраморным, куда регулярно попадают промышленные и сельскохозяйственные стоки. В последние годы внимание экологов привлекла и проблема «морской слизи» (муцина) в Мраморном море, вызванная чрезмерным ростом микроорганизмов. Помимо этого, Турция испытывает дефицит пресной воды, особенно в южных и центральных регионах, где засухи усиливаются из-за изменения климата. В крупных городах остро стоит вопрос переработки отходов и загрязнения воздуха: по данным экологических организаций, уровень выбросов в мегаполисах, таких как Стамбул и Анкара, часто превышает нормы. Всё это требует комплексных мер на уровне государства и регионов, включая модернизацию систем очистки, контроль за сельхозпроизводством и развитие экологического просвещения населения.