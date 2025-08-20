Тошнота и рвота: На популярном у россиян турецком курорте купание признали опасным для здоровья

В районе турецкого курорта Аланья зафиксировано серьёзное загрязнение Средиземного моря, которое угрожает морской флоре и фауне. Об этом сообщает издание Yeni Alanya со ссылкой на доцента Средиземноморского университета Гюрая Догана.

По словам эксперта, для местных жителей и туристов купание в воде может быть опасным — возможны рвота, тошнота и повышение температуры. Нарушение экологического баланса связано не только с активностью отдыхающих, но и со сбросом в море отходов сельского хозяйства, а также с последствиями климатических изменений, способствующих росту микроорганизмов. Дополнительную угрозу представляют пластиковые отходы, мусор с пляжей и лодок.

«Одних методов экологической инженерии недостаточно. Туризм и сельское хозяйство должны действовать совместно. Если меры не будут приняты сегодня, в следующем году может быть слишком поздно», — подчеркнул Доган.

Экологи призывают к укреплению систем управления отходами, проведению совместных проверок в сфере туризма и аграрного производства, а также к запуску образовательных программ для повышения экологической ответственности жителей провинции Анталья, куда входит Аланья.