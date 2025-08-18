В Анапе туристов просят надевать бахилы перед входом на пляж

В Анапе отдыхающих попросили использовать бахилы перед выходом на пляж. Информация об этом появилась в Telegram-канале Kub Mash.

Как стало известно, одно из местных санаторно-курортных учреждений ввело требование соблюдать гигиену при посещении береговой линии. В обращении к гостям пояснили, что это связано с загрязнением воды нефтепродуктами после инцидента в Керченском проливе.