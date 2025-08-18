Мессенджер MAX
18 августа, 15:46

В Анапе туристов просят надевать бахилы перед входом на пляж

В Анапе отдыхающих попросили использовать бахилы перед выходом на пляж. Информация об этом появилась в Telegram-канале Kub Mash.

Как стало известно, одно из местных санаторно-курортных учреждений ввело требование соблюдать гигиену при посещении береговой линии. В обращении к гостям пояснили, что это связано с загрязнением воды нефтепродуктами после инцидента в Керченском проливе.

Представители санатория отметили, что туристы разносят мазут и песок по территории. Несмотря на официальные ограничения, многие по-прежнему продолжают заходить в море.

Напомним, аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, случившиеся в декабре, повлекли за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Специалисты Роспотребнадзора официально объявили почти 150 пляжных зон Анапы непригодными для использования из-за загрязнения. Однако значительное число отдыхающих, включая несовершеннолетних, игнорируют запрет и продолжают купаться в загрязнённых водах.

Никита Никонов
