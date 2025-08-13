Отдыхающие в Анапе лезут в отравленное мазутом Чёрное море, игнорируя запрет

Несмотря на многочисленные предупреждения о наличии остатков мазута в Чёрном море, отдыхающие в Анапе граждане всё равно лезут в воду. Не останавливают их даже запрещающие таблички, расставленные вдоль береговой линии, выяснили редакторы РИА «ФедералПресс» .

Они опубликовали снимки с пляжа Анапы, на которых видно и отдыхающих, и таблички, и работающие водные развлечения, и гниющие на берегу водоросли, которые, видимо, не убирают из-за формального запрета на купание. Запах, к слову, стоит соответствующий. О ЧП загорающим на пляже напоминают лишь объявления в громкоговорители, что лезть воду нельзя.