Отдыхающие в Анапе лезут в отравленное мазутом Чёрное море, игнорируя запрет
Отдыхающие в Анапе. Обложка © РИА «ФедералПресс» / Андрей Гусий
Несмотря на многочисленные предупреждения о наличии остатков мазута в Чёрном море, отдыхающие в Анапе граждане всё равно лезут в воду. Не останавливают их даже запрещающие таблички, расставленные вдоль береговой линии, выяснили редакторы РИА «ФедералПресс».
На пляжах Анапы запрещено купание. Фото © РИА «ФедералПресс» / Андрей Гусий
Они опубликовали снимки с пляжа Анапы, на которых видно и отдыхающих, и таблички, и работающие водные развлечения, и гниющие на берегу водоросли, которые, видимо, не убирают из-за формального запрета на купание. Запах, к слову, стоит соответствующий. О ЧП загорающим на пляже напоминают лишь объявления в громкоговорители, что лезть воду нельзя.
Напомним, аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе повлекли за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Специалисты Роспотребнадзора официально объявили почти 150 пляжных зон Анапы непригодными для использования из-за загрязнения. Однако значительное число отдыхающих, включая несовершеннолетних, игнорируют запрет и продолжают купаться в загрязнённых водах.