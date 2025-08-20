Мессенджер MAX
20 августа, 17:11

67-летняя Шэрон Стоун тряхнула стариной и снялась в фотосессии без белья

Шэрон Стоун снялась в фотосессии без белья для Harper's Bazaar

Шэрон Стоун. Обложка © Wikipedia.org / Gage Skidmore

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в фотосессии для глянцевого журнала Harper's Bazaar. Откровенные кадры, на некоторых из которых она позирует без белья, звезда «Основного инстинкта» опубликовала в соцсетях.

Шэрон Стоун в фотосессии для Harper's Bazaar. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharonstone/harpersbazaares/Eric Michael Roy

Шэрон Стоун в фотосессии для Harper's Bazaar. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharonstone/harpersbazaares/Eric Michael Roy

«Когда ты красива, знаменита, успешна, тебе не позволено быть плохой, стареть или болеть. Уровень требований становится экстремальным», призналась Стоун изданию.

Ранее Life.ru показывал кадры из фотосессии известной российской телеведущей Анастасии Ивлеевой. На фотографиях, где подчёркнут деревенский флёр, она позирует на водительском сидении трактора.

