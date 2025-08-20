67-летняя Шэрон Стоун тряхнула стариной и снялась в фотосессии без белья
Шэрон Стоун. Обложка © Wikipedia.org / Gage Skidmore
Американская актриса Шэрон Стоун снялась в фотосессии для глянцевого журнала Harper's Bazaar. Откровенные кадры, на некоторых из которых она позирует без белья, звезда «Основного инстинкта» опубликовала в соцсетях.
Шэрон Стоун в фотосессии для Harper's Bazaar. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharonstone/harpersbazaares/Eric Michael Roy
«Когда ты красива, знаменита, успешна, тебе не позволено быть плохой, стареть или болеть. Уровень требований становится экстремальным», — призналась Стоун изданию.
