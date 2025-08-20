Трамп потребовал отставки члена совета управляющих ФРС Лизы Кук

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленной отставке члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Основанием для такого требования стали возможные нарушения чиновницы при оформлении кредитов на недвижимость.

Согласно информации агентства Bloomberg, в Министерство юстиции поступило официальное письмо от главы Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулте с призывом провести проверку. В нём утверждается, что Лиза Кук могла фальсифицировать банковские документы и записи о недвижимости для получения более выгодных условий кредита, потенциально совершив ипотечное мошенничество.

По данным издания, чиновница оформила ипотечный кредит в штате Мичиган, указав, что планирует проживать в этом жилье как минимум год. Однако уже спустя две недели она получила ещё один кредит на аналогичных условиях в Джорджии, после чего предприняла попытку сдать один из объектов в аренду, что противоречит первоначальным заявлениям.

Как констатируют аналитики, это требование является частью более масштабной кампании Трампа по усилению влияния на американский центробанк. Отставка Кук способна изменить баланс сил в руководстве Федрезерва. Сам экс-президент прямо заявляет, что поддержит преемника Джерома Пауэлла, чей срок истекает в 2026 году, только при условии готовности последнего пойти на снижение процентных ставок.