Регион
20 августа, 16:46

Синоптик Шувалов: Сильный дождь в Москве продлится до девяти вечера

Обложка © Life.ru

На севере Подмосковья начался сильный ливень, который в ближайшие часы накроет всю Москву. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ливень в Москве будет. В Волоколамске он начался в 15 часов с копейками. Сейчас идёт на севере в Сергиевом Посаде. Клин накрыло», — сказал специалист RT.

По словам Шувалова, интенсивные осадки в столице ожидаются в промежутке с 18:00 до 21:00. Согласно предварительным расчётам, количество выпавших осадков составит около 15 мм, что эквивалентно примерно пятой части месячной нормы.

Более 660 человек погибли и 929 пострадали из-за муссонных дождей в Пакистане
Ранее синоптик Татьяна Позднякова поделилась не самым радостным для большинства жителей Центральной России прогнозом. По её словам, наступившее в регионе похолодание не временное — солнечные дни не вернутся, уступив облачной погоде с регулярными дождями.

