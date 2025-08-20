Синоптик Шувалов: Сильный дождь в Москве продлится до девяти вечера

На севере Подмосковья начался сильный ливень, который в ближайшие часы накроет всю Москву. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ливень в Москве будет. В Волоколамске он начался в 15 часов с копейками. Сейчас идёт на севере в Сергиевом Посаде. Клин накрыло», — сказал специалист RT.

По словам Шувалова, интенсивные осадки в столице ожидаются в промежутке с 18:00 до 21:00. Согласно предварительным расчётам, количество выпавших осадков составит около 15 мм, что эквивалентно примерно пятой части месячной нормы.