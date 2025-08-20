США ввели санкции против четырёх высокопоставленных сотрудников МУС

Администрация США распространила санкционный режим на четырёх новых фигурантов из Международного уголовного суда. Об этом проинформировали Госдепартамент и Минфин Соединённых Штатов.

Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, в обновлённый санкционный список вошли судья Кимберли Прост из Канады, её коллега из Франции Николя Гийу, а также заместитель прокурора Шамим Хан с Фиджи и его коллега из Сенегала Маме Мандиайе Нианг. По словам представителя американской дипломатии, основанием для применения ограничений стала деятельность структуры, нацеленная на расследование, арест и привлечение к суду граждан США или Израиля без санкции властей этих государств. При этом Рубио охарактеризовал МУС как «институт-банкрот».

Ранее правительство Дональда Трампа уже неоднократно применяло рестрикции в отношении Гаагского суда. Соответствующий указ, дающий право вводить санкции в отношении должностных лиц международной инстанции, американский лидер подписал в начале июня. Вашингтон обвиняет МУС в превышении полномочий и неправомерных действиях против Соединённых Штатов и их партнёров, в частности, в связи с выдачей ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Документ позволяет замораживать активы и ограничивать въезд в США для тех сотрудников суда и членов их семей, которые участвуют в расследованиях в отношении американских военнослужащих или граждан стран-союзниц.