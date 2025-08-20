США ввели санкции против четырёх высокопоставленных сотрудников МУС
Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / robert paul van beets
Администрация США распространила санкционный режим на четырёх новых фигурантов из Международного уголовного суда. Об этом проинформировали Госдепартамент и Минфин Соединённых Штатов.
Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, в обновлённый санкционный список вошли судья Кимберли Прост из Канады, её коллега из Франции Николя Гийу, а также заместитель прокурора Шамим Хан с Фиджи и его коллега из Сенегала Маме Мандиайе Нианг. По словам представителя американской дипломатии, основанием для применения ограничений стала деятельность структуры, нацеленная на расследование, арест и привлечение к суду граждан США или Израиля без санкции властей этих государств. При этом Рубио охарактеризовал МУС как «институт-банкрот».
Ранее правительство Дональда Трампа уже неоднократно применяло рестрикции в отношении Гаагского суда. Соответствующий указ, дающий право вводить санкции в отношении должностных лиц международной инстанции, американский лидер подписал в начале июня. Вашингтон обвиняет МУС в превышении полномочий и неправомерных действиях против Соединённых Штатов и их партнёров, в частности, в связи с выдачей ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Документ позволяет замораживать активы и ограничивать въезд в США для тех сотрудников суда и членов их семей, которые участвуют в расследованиях в отношении американских военнослужащих или граждан стран-союзниц.
Ранее стало известно, что швейцарские власти заявили о готовности предоставить президенту России Владимиру Путину гарантии судебного иммунитета в случае его участия в международной конференции по урегулированию украинского кризиса. По словам министра иностранных дел страны, для подобных ситуаций правительством был утверждён особый регламент. Центральным критерием для предоставления такого права неприкосновенности является официальная цель визита лица, в отношении которого действует международный судебный ордер.