Мантуров: Поток индийских туристов в Россию вырос на 25% за полгода
Поток индийских туристов в Россию продемонстрировал значительный рост в первой половине 2025 года, увеличившись на двадцать пять процентов. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии в Москве. На фоне активного межкультурного обмена поступательно увеличивается взаимный туристический поток. Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии.
«Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии. За первую половину текущего года число индийских туристов, посетивших нашу страну, выросло на четверть», — сообщил Мантуров.
Заявление было сделано в ходе 26-го заседания Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Мероприятие прошло под совместным председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
Ранее Life.ru писал, что с января по март 2024 года в Москву приехало 500 тысяч иностранных туристов, это на 40% больше, чем в прошлом году. Больше всего гостей (56%) прибыло из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и Вьетнам. Турпоток с Ближнего Востока также стремительно растёт, достигнув уровня рекордного 2019 года. Это направление ценно для Москвы, так как туристы из ОАЭ и других стран региона предпочитают отели 4–5 звёзд и тратят больше.