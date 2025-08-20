Мантуров: Поток индийских туристов в Россию вырос на 25% за полгода

Поток индийских туристов в Россию продемонстрировал значительный рост в первой половине 2025 года, увеличившись на двадцать пять процентов. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии в Москве. На фоне активного межкультурного обмена поступательно увеличивается взаимный туристический поток. Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии.

«Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии. За первую половину текущего года число индийских туристов, посетивших нашу страну, выросло на четверть», — сообщил Мантуров.

Заявление было сделано в ходе 26-го заседания Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Мероприятие прошло под совместным председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.