Сын Сергея Бодрова отказался покупать его старый Land Rover
Сын Сергея Бодрова отказался покупать легендарный Land Rover Defender своего отца, потому что у него нет денег. Цена брички — 1,18 миллиона рублей, а пробег — 350 тысяч км, сообщает Telegram-канал Mash.
Land Rover Сергея Бодрова. Видео © Telegram / Mash
Продавщица из Серова рассказала, что Сергей Бодров купил этот автомобиль в 2000-м году. После смерти актёра машина перешла к его жене. Новая владелица узнала о прежнем знаменитом хозяине только после покупки. По словам женщины, машина в течение полутора лет стояла на парковке.
В марте она предложила сыну Бодрова выкупить отцовский внедорожник, но тот, по её словам, отказался, заявив, что у него нет денег. Сам парень не стал комментировать ситуацию.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JoshBryan