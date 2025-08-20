Мессенджер MAX
Сын Сергея Бодрова отказался покупать его старый Land Rover

Сын Сергея Бодрова отказался покупать легендарный Land Rover Defender своего отца, потому что у него нет денег. Цена брички — 1,18 миллиона рублей, а пробег — 350 тысяч км, сообщает Telegram-канал Mash.

Land Rover Сергея Бодрова. Видео © Telegram / Mash

Продавщица из Серова рассказала, что Сергей Бодров купил этот автомобиль в 2000-м году. После смерти актёра машина перешла к его жене. Новая владелица узнала о прежнем знаменитом хозяине только после покупки. По словам женщины, машина в течение полутора лет стояла на парковке.

В марте она предложила сыну Бодрова выкупить отцовский внедорожник, но тот, по её словам, отказался, заявив, что у него нет денег. Сам парень не стал комментировать ситуацию.

Ране Life.ru рассказывал, как у предпринимателя Бари Алибасова, сына известного заслуженного артиста России, заблокировали банковские счета из-за налоговой задолженности свыше 700 тысяч рублей. Сам Бари Бариевич объяснил возникновение долга продажей гостиницы в Калининграде.

