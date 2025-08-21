США впервые за 17 лет отказались осудить Россию за конфликт в Грузии 2008 года

США впервые не присоединились к совместному заявлению членов Совета Безопасности ООН с осуждением России за конфликт в Грузии в 2008 году. Об этом пишет «Коммерсант».

По итогам традиционного заседания несколько государств — Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция, а также Латвия — выступили с заявлением, в котором поддержали «территориальную целостность Грузии». Однако Соединённые Штаты впервые за 17 лет не поддержали его.