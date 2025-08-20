Спасатели сообщили о крайне низких шансах на спасение альпинистки на пике Победы

Спасатели, которые занимаются операцией по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, получившей травму на пике Победы (Киргизия), столкнулись с трудностями. Как заявил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, шансы на спасение крайне низки из-за экстремальных условий: трёхкилометрового скального гребня, необходимости задействовать не менее 30 опытных спасателей и невозможности применения авиации из-за разреженности воздуха на высоте 7000 метров.

Пятницин подчеркнул, что, по мнению федерации, Наговицина была недостаточно подготовлена к столь сложному маршруту. В настоящее время группа спасателей, направленная Министерством обороны Киргизии, продолжает попытки добраться до альпинистки, но по расчётам специалистов это займёт не менее 2–3 дней.