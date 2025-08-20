Сержант ВСУ Карпюк заявил о превосходстве российских беспилотников

Сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк в интервью New York Times признал, что российские специализированные подразделения БПЛА стали представлять серьёзную угрозу для украинских беспилотников. По его словам, новые российские расчёты действуют значительно эффективнее — если ранее тяжёлый дрон «Баба-яга» в среднем совершал до 70 вылетов до уничтожения, то теперь этот показатель упал до менее чем десяти вылетов.

Карпюк подчеркнул, что Украина не обладает технологиями для противодействия российским операторам дронов, что приводит к значительным потерям среди украинских беспилотных систем. Издание отмечает, что усиление противодействия со стороны российских расчётов БПЛА стало одним из ключевых факторов, ограничивающих возможности ВСУ в применении дронов.