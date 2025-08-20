Мессенджер MAX
20 августа, 20:49

Сержант ВСУ Карпюк заявил о превосходстве российских беспилотников

В ВСУ пожаловались на превосходство российских БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк в интервью New York Times признал, что российские специализированные подразделения БПЛА стали представлять серьёзную угрозу для украинских беспилотников. По его словам, новые российские расчёты действуют значительно эффективнее — если ранее тяжёлый дрон «Баба-яга» в среднем совершал до 70 вылетов до уничтожения, то теперь этот показатель упал до менее чем десяти вылетов.

Карпюк подчеркнул, что Украина не обладает технологиями для противодействия российским операторам дронов, что приводит к значительным потерям среди украинских беспилотных систем. Издание отмечает, что усиление противодействия со стороны российских расчётов БПЛА стало одним из ключевых факторов, ограничивающих возможности ВСУ в применении дронов.

Ранее ВСУ предрекли разрушение системной аэроразведки в результате активного использования российских беспилотников. Это может произойти в течение ближайших месяцев. У украинской стороны на данный момент нет действенных мер для эффективного противодействия российским беспилотникам.

