Плакальщики в Англии зарабатывают под видом друзей усопших на похоронах

Англичанка устроилась плакальщицей и выдаёт себя за друга или члена семьи на похоронах за 45 фунтов в час — это около 5000 рублей. Как она нашла эту работу и что приходится делать, женщина рассказала в интервью изданию The Sun.

Профессия «скорбящего» не подразумевает простое присутствия в толпе или таинственного стояния у могилы — всё гораздо сложнее. Профессиональная плакальщица убедительно выдаёт себя за друга усопшего или члена семьи, используя поддельные документы. Также для этой работы надо знать биографию покойного. То есть ни у кого не должно быть сомнений, что человек понёс утрату и искренне убит горем.

В материале указано, что такая практика широко распространена в Китае и теперь начинает набирать популярность на Западе. Плакальщиков и плакальщиц берут на работу специальные агентства, а после предлагают услуги родным покойных. По словам одного из таких плакальщиков, Оуэна Вона, нужно учитывать ещё и требования заказчиков, но главное — не переигрывать.