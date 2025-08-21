Мессенджер MAX
21 августа, 04:49

Плакальщики в Англии зарабатывают под видом друзей усопших на похоронах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Англичанка устроилась плакальщицей и выдаёт себя за друга или члена семьи на похоронах за 45 фунтов в час — это около 5000 рублей. Как она нашла эту работу и что приходится делать, женщина рассказала в интервью изданию The Sun.

Профессия «скорбящего» не подразумевает простое присутствия в толпе или таинственного стояния у могилы — всё гораздо сложнее. Профессиональная плакальщица убедительно выдаёт себя за друга усопшего или члена семьи, используя поддельные документы. Также для этой работы надо знать биографию покойного. То есть ни у кого не должно быть сомнений, что человек понёс утрату и искренне убит горем.

В материале указано, что такая практика широко распространена в Китае и теперь начинает набирать популярность на Западе. Плакальщиков и плакальщиц берут на работу специальные агентства, а после предлагают услуги родным покойных. По словам одного из таких плакальщиков, Оуэна Вона, нужно учитывать ещё и требования заказчиков, но главное — не переигрывать.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россиянам для счастья нужно около 227 тысяч рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем восемь лет назад. По мнению экспертов, рост ожиданий связан главным образом с подорожанием жизни.

