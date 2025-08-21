В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все предусмотренные меры для обеспечения безопасности пассажиров.