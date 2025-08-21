Мессенджер MAX
20 августа, 21:01

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полёты

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все предусмотренные меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее Life.ru сообщал, что воздушная гавань Геленджика открылась в июле спустя три года ограничений. За первый месяц работы аэропорт обслужил более 33 тысяч пассажиров.

