Киев намерен причислить контролируемые части Донбасса к другим областям
В Раду внесли проект об изменении границ Харьковской и Днепропетровской областей
В Верховную раду Украины внесли новый законопроект, который предполагает изменение границ Харьковской и Днепропетровской областей. В них хотят включить подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщила депутат Анна Скороход.
Она отметила, что законопроект уже прошёл регистрирацию. Скороход назвала такое решение единственным способом сохранить эти территории в составе Украины.
«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли — это если части Луганской и Донецкой областей [подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР] войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей», — написала она.
Депутат добавила, что законы Украины позволяют вносить изменения в административно-правовую структуру для переноса территорий.
