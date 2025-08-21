Киев намерен причислить контролируемые части Донбасса к другим областям

В Верховную раду Украины внесли новый законопроект, который предполагает изменение границ Харьковской и Днепропетровской областей. В них хотят включить подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщила депутат Анна Скороход.

Она отметила, что законопроект уже прошёл регистрирацию. Скороход назвала такое решение единственным способом сохранить эти территории в составе Украины.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли — это если части Луганской и Донецкой областей [подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР] войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей», — написала она.