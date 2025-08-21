Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 августа, 21:47

Киев намерен причислить контролируемые части Донбасса к другим областям

В Раду внесли проект об изменении границ Харьковской и Днепропетровской областей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

В Верховную раду Украины внесли новый законопроект, который предполагает изменение границ Харьковской и Днепропетровской областей. В них хотят включить подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщила депутат Анна Скороход.

Она отметила, что законопроект уже прошёл регистрирацию. Скороход назвала такое решение единственным способом сохранить эти территории в составе Украины.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли — это если части Луганской и Донецкой областей [подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР] войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей», — написала она.

Депутат добавила, что законы Украины позволяют вносить изменения в административно-правовую структуру для переноса территорий.

Напомним, ранее в Овальном кабинете Белого дома представили карту Украины с освобождёнными регионами, находящимися под контролем российских войск. Это сделали во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, к которым затем присоединились лидеры нескольких европейских стран.

Лия Мурадьян
