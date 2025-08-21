Мессенджер MAX
21 августа, 00:05

Вэнс назвал Путина расчётливым политиком, который заботится об интересах России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Политик охарактеризовал российского лидера как более мягкого в общении, чем можно было бы ожидать исходя из образа, сложившегося в американских СМИ, отметив при этом его расчётливость и осторожность.

По мнению Вэнса, Путин является человеком, который заботится об интересах России. Вице-президент также высказал предположение, что одна из причин уважения российского лидера к президенту Соединённых Штатов заключается в том, что он признаёт его ориентацию на защиту интересов американского народа.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о назначении специальных координаторов для улучшения взаимодействия с Россией и Украиной. Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф будут руководить усилиями, направленными на укрепление дипломатических отношений.

