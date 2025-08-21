Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 23:52

Вэнс: США не возьмут на себя обязательства по Украине, не понимая требования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вашингтон не собирается брать на себя обязательства по Украине, не понимая, что конкретно нужно для прекращения конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что позиция Соединённых Штатов остается гибкой. Она будет зависеть от дальнейших переговоров.

«Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для того, чтобы в первую очередь остановить войну», — сказал Вэнс.

Он также упомянул, что президент США Дональд Трамп ожидает от Европы активных действий в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя «львиную долю» ответственности.

«Что бы ни случилось, какую бы форму это ни приняло, европейцам придётся взять на себя львиную долю бремени. Это их континент. Это их безопасность», — добавил Вэнс.

Лавров назвал путём в никуда обсуждение гарантий безопасности Украины без России
Лавров назвал путём в никуда обсуждение гарантий безопасности Украины без России

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что поддерживает создание надёжных гарантий безопасности для Украины на основе разработок 2022 года. По словам Лаврова, Москва согласна на участие Китая, США, Британии и Франции в роли гарантов безопасности Украины на равной основе.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Джей Ди Вэнс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar