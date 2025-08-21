Вэнс: США не возьмут на себя обязательства по Украине, не понимая требования

Вашингтон не собирается брать на себя обязательства по Украине, не понимая, что конкретно нужно для прекращения конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что позиция Соединённых Штатов остается гибкой. Она будет зависеть от дальнейших переговоров.

«Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для того, чтобы в первую очередь остановить войну», — сказал Вэнс.

Он также упомянул, что президент США Дональд Трамп ожидает от Европы активных действий в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя «львиную долю» ответственности.

«Что бы ни случилось, какую бы форму это ни приняло, европейцам придётся взять на себя львиную долю бремени. Это их континент. Это их безопасность», — добавил Вэнс.