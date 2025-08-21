В результате атаки ВСУ в Воронежской области повреждён объект энергетики

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов в одном из южных районов Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, по предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

При падении одного из БПЛА был повреждён энергетический объект, что привело к отключению электричества в нескольких населённых пунктах и задержке движения пассажирских поездов. Оперативные службы начали работы по ликвидации последствий атаки.

Губернатор предупредил, что непосредственная угроза ударов беспилотников сохраняется в Кантемировском и Россошанском районах, а режим опасности действует на всей территории области. Жителям рекомендовано не пренебрегать мерами безопасности.