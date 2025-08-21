Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 00:19

В результате атаки ВСУ в Воронежской области повреждён объект энергетики

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов в одном из южных районов Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, по предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

При падении одного из БПЛА был повреждён энергетический объект, что привело к отключению электричества в нескольких населённых пунктах и задержке движения пассажирских поездов. Оперативные службы начали работы по ликвидации последствий атаки.

Губернатор предупредил, что непосредственная угроза ударов беспилотников сохраняется в Кантемировском и Россошанском районах, а режим опасности действует на всей территории области. Жителям рекомендовано не пренебрегать мерами безопасности.

Боец самообороны и мирный житель пострадали при налёте БПЛА ВСУ на Белгородчину
Боец самообороны и мирный житель пострадали при налёте БПЛА ВСУ на Белгородчину

Ранее российские военные предотвратили попытку украинских сил провести диверсию в районе крымского мыса Тарханкут. Наши бойцы уничтожили украинский катер и сорвали вражеские планы.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar