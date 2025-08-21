Певица Елена Терлеева вышла замуж в 40 лет

Участница «Фабрики звезд – 2» певица Елена Терлеева тайно вышла замуж. Артистка опубликовала фотографии со свадьбы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На снимках она позирует в белом облегающем платье с букетом из роз и пионов.

Елена Терлеева. Обложка © VK / Елена Терлеева

Хотя певица не показала мужа, она продемонстрировала обручальное кольцо. Другие детали о своей личной жизни Елена не раскрыла. Поклонники активно комментировали пост. Многие поздравили артистку с важным событием и пожелали ей осуществить мечту о материнстве.