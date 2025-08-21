Мессенджер MAX
21 августа, 03:12

Певица Елена Терлеева вышла замуж в 40 лет

Участница «Фабрики звезд – 2» певица Елена Терлеева тайно вышла замуж. Артистка опубликовала фотографии со свадьбы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На снимках она позирует в белом облегающем платье с букетом из роз и пионов.

Хотя певица не показала мужа, она продемонстрировала обручальное кольцо. Другие детали о своей личной жизни Елена не раскрыла. Поклонники активно комментировали пост. Многие поздравили артистку с важным событием и пожелали ей осуществить мечту о материнстве.

Напомним, что недавно также тайно вышла замуж звезда «Ералаша» Анна Цуканова-Котт. 36-летняя актриса расписалась с 43-летним продюсером фильма «Лёд» Михаилом Врубелем.

