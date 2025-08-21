Вице-президент США Вэнс рассказал, как подколол Зеленского в Белом доме
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс поделился курьёзом, произошедшим во время его встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он рассказал в интервью на канале Fox News.
Во время их беседы Вэнс подколол Зеленского, сказав: «Пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». На эту шутку Зеленский отреагировал улыбкой.
Ранее Джей Ди Вэнс рассказал о своих разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Вице-президент США охарактеризовал российского лидера как расчётливого политика, который прежде всего заботится об интересах своей страны.