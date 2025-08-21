Вице-президент США Вэнс рассказал, как подколол Зеленского в Белом доме

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс поделился курьёзом, произошедшим во время его встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он рассказал в интервью на канале Fox News.

Во время их беседы Вэнс подколол Зеленского, сказав: «Пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». На эту шутку Зеленский отреагировал улыбкой.