21 августа, 00:11

Вэнс заявил, что США получили ключевые детали позиций РФ и Украины в переговорах

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил информацию о позициях России и Украины в текущих переговорах. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что работа над этими данными уже ведётся, однако процесс ещё не завершён.

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но ещё не всё продумали до конца», – сказал Вэнс.

По его словам, украинская сторона на первое место ставит вопрос гарантий безопасности, а также нацеленность на недопущение новых вторжений на свою территорию. В то же время Россия продолжает настаивать на признании определённых территорий, значительная часть которых уже находится под её контролем.

«Отчаянная попытка»: Политолог назвал два возможных хода Зеленского после встречи с Трампом
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине. В России считают, что встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским может пройти в Китае.

