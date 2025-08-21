Вэнс заявил, что США получили ключевые детали позиций РФ и Украины в переговорах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил информацию о позициях России и Украины в текущих переговорах. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что работа над этими данными уже ведётся, однако процесс ещё не завершён.

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но ещё не всё продумали до конца», – сказал Вэнс.