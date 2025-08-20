«Отчаянная попытка»: Политолог назвал два возможных хода Зеленского после встречи с Трампом

Политическое будущее Владимира Зеленского зависит от его поведения на переговорах: он может как сорвать их, так и принять стратегию, предложенную американским президентом Дональдом Трампом. Такое мнение высказал Василий Кашин, руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

«Первый [сценарий] — отчаянная попытка сорвать договорённости с риском вызвать гнев Трампа», — подчеркнул специалист в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, Зеленский может избрать тактику затягивания переговорного процесса, выдвигая всё новые условия и требования. Этим же, по словам Кашина, объясняется и активизация террористической деятельности со стороны Украины на территории России, включая атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и попытку подрыва Крымского моста.

В то же время, как отметил эксперт, главарь киевского режима вынужден учитывать необходимость сохранения собственной власти и политического влияния.