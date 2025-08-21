Мессенджер MAX
21 августа, 01:28

Пожилого туриста облили водой и довели до сердечного приступа на пляже в Италии

Обложка © Freepik / freepik

На частном пляже в Италии произошёл неприятный инцидент с пожилым туристом. Група отдыхающих несколько раз облила мужчину холодной водой, что вызвало сердечный приступ у 75-летнего пенсионера из Павии. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Инцидент случился 15 августа, но информация о нём появилась позже. Турист уснул на шезлонге, когда молодые люди решили пошутить. Они вылили на него примерно 30 вёдер холодной воды. После того как мужчина проснулся, он испытал шок и его давление резко поднялось. В результате ему понадобилась помощь врачей. Туриста доставили в больницу Санта-Корона, где он оставался два дня.

Теперь расследованием инцидента занимаются местные правоохранительные органы.

Тем временем в Анапе отдыхающие столкнулись с неожиданной просьбой администрации. Там туристов попросили использовать бахилы перед выходом на пляж. Требование ввело одно из местных санаторно-курортных учреждений.

