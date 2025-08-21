Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 02:15

СК возбудил дело после избиения девушки на детской площадке в Подмосковье

СК РФ. Обложка © Life.ru

СК РФ. Обложка © Life.ru

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Московской области Александру Шмырову представить подробный доклад о ходе расследования.

Поводом для возбуждения дела стало видео, распространившееся в социальных сетях, где неизвестный мужчина наносит девушке удары ногами по голове и телу. По данным СК, подозреваемый является блогером, ведущим закрытый канал с социально порицаемым контентом.

Шатурская городская прокуратура также проводит проверку обстоятельств инцидента и осуществляет контроль за процессуальными действиями следствия. Дело расследуется по статье 213 УК РФ (хулиганство). Исполнение поручения Бастрыкина взято на контроль центральным аппаратом СК России.

Игрока любительского футбольного клуба избили до комы после конфликта в ночном клубе
Игрока любительского футбольного клуба избили до комы после конфликта в ночном клубе

Ранее в Екатеринбурге на автозаправочной станции, расположенной на улице Щербакова, неизвестный мужчина ударил девушку, после того, как она отказалась с ним познакомиться. Правоохранительные органы быстро отреагировали и задержали злоумышленника.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar