СК возбудил дело после избиения девушки на детской площадке в Подмосковье

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Московской области Александру Шмырову представить подробный доклад о ходе расследования.

Поводом для возбуждения дела стало видео, распространившееся в социальных сетях, где неизвестный мужчина наносит девушке удары ногами по голове и телу. По данным СК, подозреваемый является блогером, ведущим закрытый канал с социально порицаемым контентом.

Шатурская городская прокуратура также проводит проверку обстоятельств инцидента и осуществляет контроль за процессуальными действиями следствия. Дело расследуется по статье 213 УК РФ (хулиганство). Исполнение поручения Бастрыкина взято на контроль центральным аппаратом СК России.