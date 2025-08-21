Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил множество ошибок в ходе переговоров с Россией, о чём говорится в материале Foreign Policy. Издание иронично называет дипломата «повелителем бедствий», указывая на системные недочёты: неверно интерпретировал послания Владимира Путина, отстранил экспертов Госдепа и Совбеза от переговорного процесса, а также полагался на переводчиков, предоставленных российской стороной, что характеризуется как «вопиющее нарушение дипломатической осмотрительности».

В публикации утверждается, что Уиткофф демонстрировал недостаточное знание географических и политических реалий, включая названия украинских областей, судьбу которых он «должен определять». При этом в Белом доме опровергали наличие недопонимания со стороны спецпосланника.