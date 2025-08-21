Мессенджер MAX
21 августа, 02:43

«Повелитель бедствий»: В США раскритиковали Уиткоффа после переговоров с Путиным

Foreign Policy: Спецпосланник США Уиткофф допускал ошибки на переговорах с РФ

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил множество ошибок в ходе переговоров с Россией, о чём говорится в материале Foreign Policy. Издание иронично называет дипломата «повелителем бедствий», указывая на системные недочёты: неверно интерпретировал послания Владимира Путина, отстранил экспертов Госдепа и Совбеза от переговорного процесса, а также полагался на переводчиков, предоставленных российской стороной, что характеризуется как «вопиющее нарушение дипломатической осмотрительности».

В публикации утверждается, что Уиткофф демонстрировал недостаточное знание географических и политических реалий, включая названия украинских областей, судьбу которых он «должен определять». При этом в Белом доме опровергали наличие недопонимания со стороны спецпосланника.

Уиткофф посчитал, сколько часов провёл в окружении Путина
Ранее Уиткофф заявлял о готовности российской стороны к компромиссу по украинскому вопросу практически сразу после начала переговоров на Аляске. Кроме того, он упоминал «множество предвестников» возможности заключения всеобъемлющего мирного договора.

Артём Гапоненко
