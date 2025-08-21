Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 02:08

BZ: Среди украинцев растёт желание мира даже путём территориальных уступок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Всё больше украинцев начинают склоняться к мысли о необходимости территориальных уступок в пользу России в целях заключения мира. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

В процессе общения с жителями Одессы немецкие журналисты заметили, что отношение украинцев к возможности мира изменилось: уступки, которые ранее казались неприемлемыми, сейчас воспринимаются многими как необходимая мера. Издание подчёркивает, что общественное мнение на Украине начинает принимать идею о компромиссах ради восстановления отношений с Россией и достижения долгожданного мира.

«Им нужно принять реальность, иначе конфликт будет продолжаться бесконечно», – указал автор статьи.

При этом он отметил, что усталость украинского населения от военных действий и желание вернуться к спокойной жизни не совпадают с интересами киевских властей и их западных союзников.

Экс-посол США рассказал, от чего придётся отказаться Зеленскому ради мира
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил ключевые детали позиций РФ и Украины в переговорах. По его словам, Москва настаивает на признании ряда территорий, большая часть которых уже контролируется российскими военными.

Юния Ларсон
