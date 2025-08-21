Всё больше украинцев начинают склоняться к мысли о необходимости территориальных уступок в пользу России в целях заключения мира. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

В процессе общения с жителями Одессы немецкие журналисты заметили, что отношение украинцев к возможности мира изменилось: уступки, которые ранее казались неприемлемыми, сейчас воспринимаются многими как необходимая мера. Издание подчёркивает, что общественное мнение на Украине начинает принимать идею о компромиссах ради восстановления отношений с Россией и достижения долгожданного мира.

«Им нужно принять реальность, иначе конфликт будет продолжаться бесконечно», – указал автор статьи.

При этом он отметил, что усталость украинского населения от военных действий и желание вернуться к спокойной жизни не совпадают с интересами киевских властей и их западных союзников.