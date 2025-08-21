Мессенджер MAX
21 августа, 03:40

Миронов предложил полностью запретить прокат электросамокатов в России

Электросамокаты. Обложка © Life.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с просьбой ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории России. В документе, с текстом которого ознакомился ТАСС, подчёркивается необходимость предотвращения роста травматизма и смертности среди пешеходов.

Миронов заявил, что электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан из-за отсутствия адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования. Он отметил, что текущие правила, включая ограничение скорости в 25 км/ч и разрешение движения по тротуарам, не учитывают реальные риски и поведенческие особенности пользователей, особенно при массовой аренде неопытными лицами.

Политик предложил разработать проект постановления правительства о внесении изменений в ПДД, подчеркнув, что запрет проката позволит устранить основной источник опасности и гармонизировать городское пространство.

Ранее на западе Москвы произошла трагедия: два 16-летних подростка на электросамокате столкнулись с опорой освещения. В результате этого инцидента один из них погиб под колёсами автобуса, а второй был доставлен в больницу с травмами.

Артём Гапоненко
