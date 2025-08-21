Мессенджер MAX
21 августа, 04:09

Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняли временные ограничения на полёты

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В период действия ограничений один самолёт, следовавший в Саратов, был перенаправлен на запасной аэродром.

Ранее Life.ru писал, что аэропорт Геленджика вновь начал свою работу в июле после трёхлетнего перерыва. В течение первого месяца функционирования воздушной гавани были обслужены свыше 33 тысяч пассажиров.

Артём Гапоненко
