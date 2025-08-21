Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
В период действия ограничений один самолёт, следовавший в Саратов, был перенаправлен на запасной аэродром.
