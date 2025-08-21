ФСБ накрыла под Пермью крупную нарколабораторию

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли деятельность крупной нарколаборатории. Опубликованы кадры операции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Перми организовал нелегальную деятельность в одном из частных домов в Пермском округе.

Под Пермью накрыли крупную нарколабораторию. Видео © УФСБ по Пермскому краю

Как сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ, подпольное производство специализировалось на изготовлении особо опасного наркотического средства. В результате обыска сотрудники изъяли из незаконного оборота 1,7 килограмма мефедрона, химические прекурсоры и лабораторное оборудование. Подозреваемый был задержан.

Уточняется, что следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, а также за незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.