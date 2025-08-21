ФСБ накрыла под Пермью крупную нарколабораторию
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли деятельность крупной нарколаборатории. Опубликованы кадры операции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Перми организовал нелегальную деятельность в одном из частных домов в Пермском округе.
Под Пермью накрыли крупную нарколабораторию. Видео © УФСБ по Пермскому краю
Как сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ, подпольное производство специализировалось на изготовлении особо опасного наркотического средства. В результате обыска сотрудники изъяли из незаконного оборота 1,7 килограмма мефедрона, химические прекурсоры и лабораторное оборудование. Подозреваемый был задержан.
Уточняется, что следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, а также за незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Ранее под Воронежем обнаружили ферму с сотней рабов. По данным активистов, в селе Подколодновка Богучарского района местное хозяйство использовало бесплатный труд людей на полях и в теплицах. Когда волонтёры прибыли по обращению, их не пустили на территорию, однако владельцы фермы отпустили тех, чьи имена назвали правозащитники.