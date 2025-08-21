Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

21 августа, 05:02

Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут после запланированных мероприятий, чтобы дождаться звонка от президента США Дональда Трампа. В этот момент республиканец завершал встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью на Fox News, добавив, что Трамп заранее уведомил российского президента о своём намерении позвонить.

По словам Бессента, Путин выразил готовность оставаться на связи в течение дополнительных 15 минут, либо предложил перенести разговор на следующий день. Министр также отметил, что такая реакция российского лидера свидетельствует о его заинтересованности в поддержании диалога с Вашингтоном.

Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник, 18 августа, по инициативе американской стороны и продлился 40 минут. В ходе беседы Трамп проинформировал российского коллегу об итогах переговоров с экс-комиком и лидерами ЕС, состоявшихся в Вашингтоне.

Артём Гапоненко
