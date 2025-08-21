Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка Трампа

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут после запланированных мероприятий, чтобы дождаться звонка от президента США Дональда Трампа. В этот момент республиканец завершал встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью на Fox News, добавив, что Трамп заранее уведомил российского президента о своём намерении позвонить.

По словам Бессента, Путин выразил готовность оставаться на связи в течение дополнительных 15 минут, либо предложил перенести разговор на следующий день. Министр также отметил, что такая реакция российского лидера свидетельствует о его заинтересованности в поддержании диалога с Вашингтоном.