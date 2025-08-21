Мессенджер MAX
21 августа, 05:48

Главком ВС Швеции боится «‎нападения» России на НАТО для проверки принципа коллективной обороны

Главком ВС Швеции Клаэссон допускает мини-вторжение РФ для проверки реакции НАТО

Главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Клаэссон. Обложка © Вооружённые силы Швеции

Россия может попробовать проверить работу пятой статьи Устава НАТО и для этого «захватить небольшой участок территорий». Такую теорию озвучил главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Клаэссон.

По утверждению главкома, Москва постоянно находится в поиске слабых мест альянса и использует «тактику испытаний». Генерал полагает, что РФ захочет проверить реакцию НАТО на захват территории, но главной целью страны он считает — разрушение «трансатлантического единства». Пятый пункт посвящён принципу коллективной обороны — нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

«Нельзя забывать, что в НАТО всё основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — заявил главком ВС Швеции, которого цитирует SVT.

Ранее Life.ru писал, что план НАТО против России состоит из трёх этапов. Североатлантический альянс прорабатывает стратегию своей агрессии в разных плоскостях – от цифрового до прямого нападения.

Андрей Бражников
