Главком ВС Швеции боится «‎нападения» России на НАТО для проверки принципа коллективной обороны

Россия может попробовать проверить работу пятой статьи Устава НАТО и для этого «захватить небольшой участок территорий». Такую теорию озвучил главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Клаэссон.

По утверждению главкома, Москва постоянно находится в поиске слабых мест альянса и использует «тактику испытаний». Генерал полагает, что РФ захочет проверить реакцию НАТО на захват территории, но главной целью страны он считает — разрушение «трансатлантического единства». Пятый пункт посвящён принципу коллективной обороны — нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

«Нельзя забывать, что в НАТО всё основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — заявил главком ВС Швеции, которого цитирует SVT.