Россия полностью свернула поставки картофеля из Грузии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VeronicMora
После почти года непрерывных закупок Россия внезапно прекратила покупать картофель у Грузии. Пик поставок пришёлся на апрель 2024, однако в июле грузинские отчёты впервые не зафиксировали экспорт картошки в РФ.
Россия постоянно брала картофель у Грузии с октября прошлого года. Самая крупная поставка случилась в апреле, а затем объёмы постепенно снижались. В июле же впервые грузинская статтслужба не сообщила об экспорте картофеля в Россию.
Эксперты связывают такие изменения с оптимистичными прогнозами по внутреннему урожаю. Ранее Life.ru сообщал, что стоимость картофеля в России снизилась на внушительные 36,2%, что делало его самым доступным продуктом среди ключевых продовольственных товаров.