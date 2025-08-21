Россия полностью свернула поставки картофеля из Грузии

После почти года непрерывных закупок Россия внезапно прекратила покупать картофель у Грузии. Пик поставок пришёлся на апрель 2024, однако в июле грузинские отчёты впервые не зафиксировали экспорт картошки в РФ.

