21 августа, 06:11

Россия полностью свернула поставки картофеля из Грузии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VeronicMora

После почти года непрерывных закупок Россия внезапно прекратила покупать картофель у Грузии. Пик поставок пришёлся на апрель 2024, однако в июле грузинские отчёты впервые не зафиксировали экспорт картошки в РФ.

Россия постоянно брала картофель у Грузии с октября прошлого года. Самая крупная поставка случилась в апреле, а затем объёмы постепенно снижались. В июле же впервые грузинская статтслужба не сообщила об экспорте картофеля в Россию.

Эксперты связывают такие изменения с оптимистичными прогнозами по внутреннему урожаю. Ранее Life.ru сообщал, что стоимость картофеля в России снизилась на внушительные 36,2%, что делало его самым доступным продуктом среди ключевых продовольственных товаров.

Владимир Озеров
