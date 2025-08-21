Россиянам рассказали, как получить «вторую зарплату» с помощью вклада

У россиян есть возможность получать со вклада доход, сопоставимый со средней заработной платой, но для этого гражданам в настоящее время необходимо иметь в запасах 8,5 миллиона рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин.

С начала года данная сумма увеличилась на 67%, с 5,1 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей без учёта налогов. При этом в случае с НДФЛ на вкладе необходимо иметь 9,6–9,8 миллиона рублей.

Такие показатели рассчитаны на среднюю номинальную зарплату в России в размере 99 422 рублей. Сумма, необходимая для получения такого дохода на депозите, растёт из-за снижения процентных ставок по вкладам с 20,95% годовых в начале января до 13,98% по состоянию на 18 августа 2025 года.

«Вклады демонстрируют устойчивый спрос, доходность по ним остаётся привлекательной, несмотря на падение ставок. Но и сейчас можно найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемой инфляции. Кроме того, важно диверсифицировать активы, чтобы сохранить уровень доходов», — заключил Алутин.