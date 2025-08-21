Сына советника главы Минобороны Армении задержали за убийство у дома «вора в законе»
Сын советника главы Минобороны Армении Сурена Папикяна задержан по делу об убийстве. 15 августа в армянском селе Прошян 24-летний молодой человек по имени Мамикон был найден с огнестрельным ранением неподалёку от дома известного криминального авторитета Рустама Степаняна по прозвищу Толстый Рустам. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает Shamshyan.com.
Следствие быстро вышло на трёх подозреваемых, все они уже задержаны и взяты под стражу. Во время задержания выяснилась одна любопытная деталь. Среди арестованных — Арташес Тоноян, который, как сообщают армянские журналисты, является сыном одного из советников министра обороны Армении Сурена Папикяна.
При этом сам погибший не имел связей с криминальным миром. Как молодой человек забрёл к дому Толстого Рустама, что он там делал и почему его убили — пока остаётся загадкой для следствия.
