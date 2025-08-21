Россиянам назвали способ получить от государства 350 тысяч рублей

Государство предлагает россиянам уникальную возможность улучшить своё финансовое положение через социальный контракт — договор между соцслужбами и семьями с доходом ниже прожиточного минимума по объективным причинам. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Главная особенность этого механизма — не просто временная поддержка, а комплексная программа социальной адаптации. В неё входят обязательные шаги: поиск работы, профессиональное обучение, развитие собственного бизнеса или ведение подсобного хозяйства. Всё это направлено на устойчивое повышение доходов и выход из сложной жизненной ситуации.

«К таким мероприятиям относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации», — пояснил экономист.

При активном трудоустройстве человек получает выплаты в размере регионального прожиточного минимума. Для предпринимателей предусмотрена сумма до 350 тысяч рублей, которая может быть выдана единовременно или частями, в зависимости от реализации бизнес-плана, одобренного межведомственной комиссией.

Если же гражданин выбирает иной путь преодоления трудностей, выплаты равны прожиточному минимуму и могут покрывать расходы на одежду, лекарства, продукты и лечение. Максимальный срок поддержки — полгода, а средства можно получить как разово, так и ежемесячно.