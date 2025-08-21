Киев скрывает: В подполье раскрыли реальные последствия российского удара по порту Измаил

Российские военные нанесли удар по нефтехранилищу в порту Измаил Одесской области, которое использовалось для нужд ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью поражено нефтехранилище в порту. Пожарные оказались неспособны локализовать пожар, пришлось привлекать подразделения Нацгвардии. На уровне инфраструктурных решений заявлено о строительстве обходной дороги к измаильскому порту (минуя жилую застройку)», — написал подпольщик в своём телеграм-канале.

Он добавил, что атака началась примерно в полночь и продолжалась 40-50 минут. В районе порта, предположительно во втором погрузочном районе, было зафиксировано не менее шести мощных взрывов. Со стороны улиц Энгельса и Грушевского наблюдалась работа машины ПВО с прожектором, однако огонь она не открывала — только вела визуальную подсветку. При этом из прилегающих к порту районов вёлся пулемётный и зенитный огонь.

С высокой долей вероятности целью атаки стали топливные ёмкости и объекты портовой логистики, поскольку второй погрузрайон традиционно используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, отмечает Лебедев. Поражение именно нефтехранилища свидетельствует о прицельном попадании, а не о случайном разлёте.

По словам координатора подполья, работа прожектора при отсутствии огня может быть косвенным признаком нехватки боеприпасов или поступившего приказа экономить ресурсы, особенно на фоне затяжных налётов. Тот факт, что пулемёты и зенитные установки открывали огонь уже с ближних позиций, говорит о низкой эффективности обнаружения и отражения дронов на дальних подступах.

Лебедев полагает, что неспособность пожарных справиться с возгоранием без привлечения военных указывает на значительные масштабы пожара и его очевидную угрозу. Вероятно, горели резервуары с горючим. Привлечение Нацгвардии — это не только физическая помощь в тушении, но и попытка сохранить контроль и порядок на фоне возможной паники. Подпольщик пояснил, что заявление о строительстве обходной дороги прямо свидетельствует о том, что власти готовятся к увеличению грузопотока через порт, несмотря на удары.

«Измаильский порт остаётся одним из ключевых узлов топливной и экспортной логистики. Система ПВО здесь явно недостаточно эффективна, ночные атаки дронами приводят к точечным, но болезненным потерям. Удар по нефтехранилищу — это сигнал о прицельном давлении на топливные резервы, что способно замедлить работу всего Дунайского коридора и сорвать поступление ГСМ в войска перед вероятной попыткой прорыва. Строительство обходной дороги подтверждает: порт хотят сохранить как стратегическую точку, несмотря на регулярные атаки», — отметил подпольщик.

Он прогнозирует, что в дальнейшем удары, скорее всего, будут наноситься по тем же целям — резервуарам, объектам перевалки ГСМ, портовым кранам и железнодорожным узлам. Реакция властей в виде строительства новой дороги является косвенным признанием того, что Измаил планируют использовать и дальше в качестве главного обходного маршрута вместо Одессы.

Возможный дефицит боеприпасов для ПВО на Южном направлении, по словам Лебедева, вызывает вопросы. Работа прожектора без ведения огня — тревожный маркер, и эту слабость необходимо использовать. Координатор подполья задаётся вопросом: куда были перемещены боеприпасы для ПВО, если даже для прикрытия такого важного объекта, как порт, их не хватает? Масштабы пожара, потребовавшие вмешательства Нацгвардии, говорят о том, что реальные последствия удара оказались значительно серьёзнее, чем сообщается в официальных сводках, заключил Лебедев.