RT запустит телеканал в Нью-Дели для освещения событий отношений России и Индии
В рамках заседания российско-индийской межправительственной комиссии, вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах RT по запуску телеканала RT India в Нью-Дели к концу 2025 года. Этот шаг направлен на всестороннее освещение развития российско-индийских связей.
«Логичным является укрепление партнёрских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели», — подчеркнул Мантуров в беседе с RT.
По словам вице-премьера, открытие канала позволит не только детально рассказывать о событиях, происходящих в отношениях между Россией и Индией, но и объективно показывать возрастающее значение обеих стран в формирующемся многополярном мире.
А ранее Life.ru писал, что телеканал RT обошёл CNN по количеству зрителей в США. Такую статистику привёл американский ведущий Рик Санчес, сославшись на заявление экс-директора ЦРУ Джеймса Клэппера.