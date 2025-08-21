RT запустит телеканал в Нью-Дели для освещения событий отношений России и Индии

В рамках заседания российско-индийской межправительственной комиссии, вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах RT по запуску телеканала RT India в Нью-Дели к концу 2025 года. Этот шаг направлен на всестороннее освещение развития российско-индийских связей.

«Логичным является укрепление партнёрских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели», — подчеркнул Мантуров в беседе с RT.

По словам вице-премьера, открытие канала позволит не только детально рассказывать о событиях, происходящих в отношениях между Россией и Индией, но и объективно показывать возрастающее значение обеих стран в формирующемся многополярном мире.