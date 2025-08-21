В Киеве утром в четверг включили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена утром 21 августа в Киеве, а также в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, которую ведёт Министерство цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что сигнал в столице прозвучал в 9:27. Ранее, в 9:16, тревога была объявлена в двух указанных прилегающих районах, где её действие на данный момент продолжается.

Ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине Вооружённые силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который был организован украинскими спецслужбами. Удары приходятся на цели в сфере оборонной промышленности, а также на узлы военного управления и связи в разных регионах страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что российские военные в ходе операции не наносят удары по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.