21 августа, 07:42

В Киеве утром в четверг включили воздушную тревогу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Воздушная тревога была объявлена утром 21 августа в Киеве, а также в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, которую ведёт Министерство цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что сигнал в столице прозвучал в 9:27. Ранее, в 9:16, тревога была объявлена в двух указанных прилегающих районах, где её действие на данный момент продолжается.

Ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине Вооружённые силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который был организован украинскими спецслужбами. Удары приходятся на цели в сфере оборонной промышленности, а также на узлы военного управления и связи в разных регионах страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что российские военные в ходе операции не наносят удары по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.

Взрывы гремят в Киеве на фоне воздушной тревоги
Ранее Life.ru сообщал, что российские «‎Кинжалы» превратили в руины авиабазу ВСУ в Дубно Ровенской области. На этом аэродроме базировались Су‑24, МиГ-29, а также F-16.

Никита Никонов
