Россиянки оценили шансы встретить достойного кавалера после 35 лет

Четверть россиянок убеждены, что все привлекательные мужчины к 35 годам уже женаты, поэтому в наше время поиски достойного кавалера — нелёгкая задача. Данные исследования дейтинг-сервиса Mamba приводит «Лента.ру».

Ещё четверть опрошенных женщин заявили, что настоящих мужчин в стране просто не сыскать. Однако 26% дам полагают, что достойные кандидаты существуют, но к ним предъявляется слишком много требований. Оптимистичный взгляд разделяют лишь 19% участниц исследования — они уверены, что подходящих партнёров много, нужно лишь научиться их замечать. Ещё 6% думают, что мужчины представляют другие возрастные группы.

Большинство опрошенных (более 50%) считают главным фактором успеха в отношениях готовность вступить в них немедленно. Что касается предпочтений, 18% склоняются к разведённым без детей, 17% — с детьми, а лишь 11% видят идеал в мужчине, который никогда не был женат.

В списке желаемых качеств лидируют материальные показатели: 56% женщин рассчитывают на стабильный доход и наличие собственного жилья. Вместе с тем почти половина женщин ценит заботу и верность, 42% — психологическую готовность к семейной жизни, а 30% — эмоциональную зрелость. Для каждой пятой важны чувство юмора и общие увлечения.

Среди главных «стоп-факторов» — зависимости: 55% отказываются от кандидатов с алкогольными или игровыми проблемами. Агрессия, контроль и токсичные шутки вызывают негатив у 43%. Финансовая нестабильность отпугивает 41%, а четверть женщин исключают мужчин, живущих с родителями.