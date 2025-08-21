Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 08:34

Внук Зюганова назначен замминистра в российском регионе

Внук Зюганова Михаил стал замминистра экономического развития Ростовской области

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Михаил Зюганов, 31-летний внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, был назначен на должность заместителя министра экономического развития Ростовской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Михаил Зюганов на посту министра экономического развития Ростовской области будет курировать вопросы реализации нацпроектов, а также отвечать за взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной власти», — пояснили в правительстве региона.

В администрации подчеркнули, что выбор пал на него благодаря его управленческому опыту и компетенциям.

Официально контракт с Михаилом Зюгановым был подписан 19 августа, срок соглашения — один год с трёхмесячным испытательным периодом. В правительстве добавили, что вакансия была создана как раз для решения задач на тему реализации федеральных программ и улучшения коммуникаций между ведомствами.

Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве
Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве

Ранее в Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ. Это было единогласное решение участников XIX съезда. 81-летний Зюганов возглавляет партию с 1993 года.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Геннадий Зюганов
  • Региональные власти
  • Политика
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar