Внук Зюганова назначен замминистра в российском регионе

Михаил Зюганов, 31-летний внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, был назначен на должность заместителя министра экономического развития Ростовской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Михаил Зюганов на посту министра экономического развития Ростовской области будет курировать вопросы реализации нацпроектов, а также отвечать за взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной власти», — пояснили в правительстве региона.

В администрации подчеркнули, что выбор пал на него благодаря его управленческому опыту и компетенциям.

Официально контракт с Михаилом Зюгановым был подписан 19 августа, срок соглашения — один год с трёхмесячным испытательным периодом. В правительстве добавили, что вакансия была создана как раз для решения задач на тему реализации федеральных программ и улучшения коммуникаций между ведомствами.