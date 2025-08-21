Внук Зюганова назначен замминистра в российском регионе
Внук Зюганова Михаил стал замминистра экономического развития Ростовской области
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Михаил Зюганов, 31-летний внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, был назначен на должность заместителя министра экономического развития Ростовской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Михаил Зюганов на посту министра экономического развития Ростовской области будет курировать вопросы реализации нацпроектов, а также отвечать за взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной власти», — пояснили в правительстве региона.
В администрации подчеркнули, что выбор пал на него благодаря его управленческому опыту и компетенциям.
Официально контракт с Михаилом Зюгановым был подписан 19 августа, срок соглашения — один год с трёхмесячным испытательным периодом. В правительстве добавили, что вакансия была создана как раз для решения задач на тему реализации федеральных программ и улучшения коммуникаций между ведомствами.
Ранее в Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ. Это было единогласное решение участников XIX съезда. 81-летний Зюганов возглавляет партию с 1993 года.