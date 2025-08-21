Названа причина ДТП, после которого мужу Блиновской разбили голову

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский перед ДТП в Москве пытался обогнать кроссовер, который включил поворотник. Об этом пишет SHOT.

Полиция на месте ДТП с участием Блиновского. Видео © SHOT

Бизнесмен не заметил включённый поворотник и попытался объехать автосправа, прямо возле бордюра. В итоге, он снёс машине зеркало.

Последствия аварии с Блиновским. Фото © SHOT