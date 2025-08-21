Мессенджер MAX
21 августа, 08:28

Названа причина ДТП, после которого мужу Блиновской разбили голову

SHOT: Алексей Блиновский не заметил включённый поворотник машины перед аварией

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский перед ДТП в Москве пытался обогнать кроссовер, который включил поворотник. Об этом пишет SHOT.

Полиция на месте ДТП с участием Блиновского. Видео © SHOT

Бизнесмен не заметил включённый поворотник и попытался объехать автосправа, прямо возле бордюра. В итоге, он снёс машине зеркало.

Последствия аварии с Блиновским. Фото © SHOT

Гоняющий на Ducati муж Блиновской попал на камеры в момент ДТП, за которое его избили
Напомним, что этот дорожный инцидент стал причиной конфликта между Блиновским и водителем авто. Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской бой, судя по всему, проиграл — его заметили с разбитой головой.

