Названа причина ДТП, после которого мужу Блиновской разбили голову
SHOT: Алексей Блиновский не заметил включённый поворотник машины перед аварией
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда
Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский перед ДТП в Москве пытался обогнать кроссовер, который включил поворотник. Об этом пишет SHOT.
Полиция на месте ДТП с участием Блиновского. Видео © SHOT
Бизнесмен не заметил включённый поворотник и попытался объехать автосправа, прямо возле бордюра. В итоге, он снёс машине зеркало.
Последствия аварии с Блиновским. Фото © SHOT
Напомним, что этот дорожный инцидент стал причиной конфликта между Блиновским и водителем авто. Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской бой, судя по всему, проиграл — его заметили с разбитой головой.